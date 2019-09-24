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Sultangazi'de kaçak sigara operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 12:29 | Son Güncelleme

Operasyonda evin alçıpanla kapatılmış özel bölümünde 4 bin 520 kaçak sigara ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de bir evde 4 bin 520 kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'nde bir evde kaçak sigara imalathanesinin bulunduğu ve satışının yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu çerçevede polis, adrese düzenlediği baskında evin alçıpan ile kapatılmış özel bölümünde 4 bin 520 kaçak sigara ile 520 bin boş makaron ele geçirdi. Evde bulunan Metin E. (37) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Metin E. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken ev sahibini arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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kaçak sigara sultangazi Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü

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