HABER

SULTANGAZİ'DE KALDIRIMDAKİ TARTICI ÇOCUĞUN OKUMA AZMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 11:44 | Son Güncelleme

  Kadir İlbak, 13 yaşında, ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Kadir İlbak, 13 yaşında, ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi. Sultangazi'deki okulundan çıkar çıkmaz, kaldırımda tartıcılık yapıyor. Onu soğuk havada kaldırımda ders çalışırken görenlerin yüreği burkuluyor, onun okuma azmi herkesi kendisine hayran bırakıyor. Okul harçlığını çıkarmak, ev bütçesine katkıda bulunmak isteyen 7 yıldır tartıcılık yapan Kadir'in bu anlarını bir vatandaş "Kim bilir ne hayalleri var?" başlığıyla sosyal medya hesabına koyunca, paylaşım yoğun ilgi gördü.

EN SEVDİĞİ DERS MATEMATİK

Sultangazi'nin en işlek caddelerinden olan Eski Edirne Asfaltı üzerinde tartıcılık yapan Kadir İlbak'a DHA muhabiri ulaştı. Soğuk havaya rağmen vatandaşların şaşkın bakışları arasında önüne koyduğu tartının yanında ders çalışan Kadir İlbak, günde 10 ila 20 TL arasında para kazandığını söyledi. İlbak," Okur harçlığımı ve aile bütçesine katkıda bulunmak için okul sonrası tartıcılık yapıyorum. Sınavlar yaklaşmışken pratik yapıyorum. En sevdiğim ders matematik. Bana göre hava soğuk değil, üşümüyorum. Direniyoruz. Soğuğa alıştım artık" dedi. Annesinin ev hanımı olduğunu belirten ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi Kadir, babasının da bir tekstil atölyesinde makineci olarak çalıştığını söyledi.

"KADİR BİZDEN BİRİ ARTIK"

Yaklaşık 7 yıldır aynı noktada tartıcılık yapan Kadir İlbak'a esnaflar da sahip çıkıyor. Esnaflardan Burak Köleoğlu "Elimizden geldiği kadar Kadir kardeşimize destek olmaya çalışıyoruz. O da bizden biri artık. İhtiyacı var, birileri elinden tutsun istiyoruz. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi.

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
Yazar Ayvazoğlu: Basılı kitaplar internete rağmen hayatımızda kalacakYazar Ayvazoğlu: Basılı kitaplar internete rağmen hayatımızda kalacak
Hasankeyf'te taşınan 610 yıllık minare, yeni yerinde yükseliyorHasankeyf'te taşınan 610 yıllık minare, yeni yerinde yükseliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı! Önemli gelişme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı! Önemli gelişme

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gizemli evin sırrı mahalleyi boş bıraktı

Gizemli evin sırrı mahalleyi boş bıraktı

Uludağ'da belediye ekipleri bu kez sokak hayvanları için harekete geçti

Uludağ'da yürek yakan kare

İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika tahmini! Bugün ve yarına dikkat: Çok büyük olacak

Bugün ve yarına dikkat: Çok büyük olacak

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Akar ve Güler Suriye sınırında!

Hulusi Akar ve Yaşar Güler Suriye sınırında!

Komagene çiğ köftenin sahiplerinden FETÖ firarisi Murat Sivrikaya yakalandı

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.