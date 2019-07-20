HABER

Sultangazi’de karton atölyesinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 15:59 | Son Güncelleme

Sultangazi’de bir karton üretim atölyesinde yangın çıktı.

Sultangazi’de bir karton üretim atölyesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Atölyede çalışan bir kişi ise yangını söndüren itfaiye ekiplerine su ikram etti.
Yangın, Habibler Mahallesi Yıldızlar Caddesi üzerinde bulunan bir karton üretim atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depo olarak da kullanılan iş yerinde elektrik kablolarından çıkan yangın kartonlara sıçradı. Yangının büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber veren çalışanlar yangını söndürmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla kartonlar dışarıya taşınmaya çalışılırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

“Yardım istiyordu ben de o an daldım içeriye”
Yoldan geçerken yangını gören ve atölyeye girerek yardım eden İsmet Göktaş, “Eski Habibler Meydanı’ndan geçerken yol üstünde gözlüklü bir ağabey tek başına mücadele veriyordu yangınla. Su döküp aynı zamanda yardım istiyordu. Ben de o an daldım içeriye. Su dökmeye başladık. Gördüğüm kadarıyla elektrik kabloları yanıyordu. Karton fabrikası olduğu için kartonlar da bir anda alev aldı büyüdü yangın. 10 dakika sonra da itfaiye geldi. Hem karton deposu hem de ambalaj yapım yeri” dedi.

İtfaiye ekiplerine su dağıttı
Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, atölyede çalışan bir vatandaş itfaiye ekiplerine su dağıttı. Hem yangını söndüren hem de içerideki malzemeleri dışarıya çıkarmaya yardım eden itfaiye ekipleri vatandaşın ikram ettiği suyu içti.

İsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldıİsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldı
Diyarbakır’da zincirleme kaza: 4 yaralıDiyarbakır’da zincirleme kaza: 4 yaralı
Lüks otomobilin sel sularında sürüklendiği anlar kameradaLüks otomobilin sel sularında sürüklendiği anlar kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Başkentte feci kaza! 1 ölü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü'nde 14 katlı binada dehşet! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada yaralanan iki çocuktan biri öldü

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

İş yerinde cinsel istismar! İğrençlik görüntülerle ortaya çıktı

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Kocaeli'de bir kadın silahlı kavgada öldürüldü

Kocaeli'de bir kadın silahlı kavgada öldürüldü

İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti

İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.