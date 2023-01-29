Sultangazi'de kavurma hırsızları kamerada

Sultangazi'de market önünde bulunan dolabı gözlerine kestiren hırsızlar kilolarca kavurma çaldı. Hırsızlığın önüne geçemeyen market yetkilileri ise çareyi hırsızların fotoğrafını dolap üzerine asıp "Kavurma Hırsızları" yazmakta buldu.
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