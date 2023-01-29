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Sultangazi'de kavurma hırsızları kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

21 saat önce

Sultangazi'de market önünde bulunan dolabı gözlerine kestiren hırsızlar kilolarca kavurma çaldı. Hırsızlığın önüne geçemeyen market yetkilileri ise çareyi hırsızların fotoğrafını dolap üzerine asıp "Kavurma Hırsızları" yazmakta buldu.

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