SULTANGAZİ'DE KAZA: ÜŞÜMESİN DİYE YARALIYI KENDİ MONTUNU ÖRTTÜ

Haber-Kamera : Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce refüje daha sonra seyir halindeki başka bir araca çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sultangazi Habipler Arnavutköy bağlantı yolunda meydana geldi. Arnavutköy yönünden Gaziosmanpaşa yönüne seyir halinde olan Abdurrahman Sever yönetimindeki 34 F 6310 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, daha sonra aynı yönde sağ şeritte seyir halinde olan başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden Arif Tankış yönetimindeki 34 KP 5359 plakalı hafif ticari araç kaldırıma çarparak durdu.

ÜŞÜMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN ÜZERİNE KENDİ MONTUNU ÖRTTÜ

Kazada, Abdurrahman Sever yaralandı. Yaralı sürücü kendi imkanları ile araç içerisinden çıktı. Yaralıya ilk müdahaleyi kazayı görerek yardımına koşan sürücüler ve kazaya karışan diğer araç sürücüsünün arkadaşı yaptı. Yaralı sürücüyü yere yatıran sürücülerden biri üşümesini engellemek için üzerine kendi montunu örttü. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.