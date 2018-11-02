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SULTANGAZİ'DE KAZA: ÜŞÜMESİN DİYE YARALIYI KENDİ MONTUNU ÖRTTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 21:47 | Son Güncelleme

  Sultangazi'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce refüje daha sonra seyir halindeki başka bir araca çarptı.

Haber-Kamera : Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)
Sultangazi'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce refüje daha sonra seyir halindeki başka bir araca çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Sultangazi Habipler Arnavutköy bağlantı yolunda meydana geldi. Arnavutköy yönünden Gaziosmanpaşa yönüne seyir halinde olan Abdurrahman Sever yönetimindeki 34 F 6310 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, daha sonra aynı yönde sağ şeritte seyir halinde olan başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden Arif Tankış yönetimindeki 34 KP 5359 plakalı hafif ticari araç kaldırıma çarparak durdu.

ÜŞÜMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN ÜZERİNE KENDİ MONTUNU ÖRTTÜ
Kazada, Abdurrahman Sever yaralandı. Yaralı sürücü kendi imkanları ile araç içerisinden çıktı. Yaralıya ilk müdahaleyi kazayı görerek yardımına koşan sürücüler ve kazaya karışan diğer araç sürücüsünün arkadaşı yaptı. Yaralı sürücüyü yere yatıran sürücülerden biri üşümesini engellemek için üzerine kendi montunu örttü. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TEKERİ ALTINDAN FIRLAMIŞTI
Kazaya karışan diğer araç sürücüsü Arif Tankış, “34 F 6310 plakalı araç sol şeritten devam ederken direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma vuruyor. Kaldırıma vurduktan sonra da sağ şeride doğru yöneldi. Bu arada tekeri altından fırlamıştı. Benim sol kapıya çarpıp, benim kaldırıma vurmama sebep oldu. Arkadaşı araçtan çıkardık. Ambulans alıp hastaneye kaldırdı" dedi.
Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yapan Emrah Özdoğan ise, sürücünün araçtan çıktığını ve ayakta olduğunu belirterek, “Yaralı arkadaş bize Sultançiftliği sapağından çıkan bir aracı fark etmediğini ve ani fren yaptığını söyledi. Daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje ve benimde içinde olduğum araca çarptı. Kazadan sonra arkadaş araçtan kendi imkanlarıyla çıktı, ayaktaydı. Ambulans çağırması gerektiğini söyledim. Oda gerek olmadığını söyledi. Arkadaşa bir şey olmasın diye hemen yere yatırdık. Hareket etmemesi gerektiğini söyledim. İlkte iyiydi, ayaktaydı ama sonra kötü gördüm onu. Çünkü kaza sıcak anında belli olmuyor. O da hissetmeyebilir onu. İnşallah bir şey olmaz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Yerde yatan yaralı
-Sürücünün yaralının üstünü montla örtmesi
-Sağlık ekiplerinin gelmesi
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Yaralının ambulansa konulması
-Kaza yapan araçlar

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