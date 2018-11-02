Sultangazi'de kaza: Üşümesin diye yaralıyı kendi montuyla örttü

Kazada, Abdurrahman Sever yaralandı. Yaralı sürücü kendi imkanları ile araç içerisinden çıktı. Yaralıya ilk müdahaleyi kazayı görerek yardımına koşan sürücüler ve kazaya karışan diğer araç sürücüsünün arkadaşı yaptı. Yaralı sürücüyü yere yatıran sürücülerden biri üşümesini engellemek için üzerine kendi montunu örttü. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TEKERİ ALTINDAN FIRLAMIŞTI

Kazaya karışan diğer araç sürücüsü Arif Tankış, “34 F 6310 plakalı araç sol şeritten devam ederken direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma vuruyor. Kaldırıma vurduktan sonra da sağ şeride doğru yöneldi. Bu arada tekeri altından fırlamıştı. Benim sol kapıya çarpıp, benim kaldırıma vurmama sebep oldu. Arkadaşı araçtan çıkardık. Ambulans alıp hastaneye kaldırdı" dedi.

Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yapan Emrah Özdoğan ise, sürücünün araçtan çıktığını ve ayakta olduğunu belirterek, “Yaralı arkadaş bize Sultançiftliği sapağından çıkan bir aracı fark etmediğini ve ani fren yaptığını söyledi. Daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje ve benimde içinde olduğum araca çarptı. Kazadan sonra arkadaş araçtan kendi imkanlarıyla çıktı, ayaktaydı. Ambulans çağırması gerektiğini söyledim. Oda gerek olmadığını söyledi. Arkadaşa bir şey olmasın diye hemen yere yatırdık. Hareket etmemesi gerektiğini söyledim. İlkte iyiydi, ayaktaydı ama sonra kötü gördüm onu. Çünkü kaza sıcak anında belli olmuyor. O da hissetmeyebilir onu. İnşallah bir şey olmaz" diye konuştu.

