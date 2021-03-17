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Sultangazi’de korona virüs denetimleri

17.03.2021 14:35 | Son Güncelleme:
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Kontrollü normale dönüş sürecinin başlaması ile denetimlerini sıklaştıran Sultangazi Kaymakamlığı 60’tan fazla oluşturulan ekip ve yaklaşık 500 personel ile ilçe genelinde denetimleri sürdürdü.50.

Kontrollü normale dönüş sürecinin başlaması ile denetimlerini sıklaştıran Sultangazi Kaymakamlığı 60’tan fazla oluşturulan ekip ve yaklaşık 500 personel ile ilçe genelinde denetimleri sürdürdü.
50. Yıl Mahallesi B Caddesi üzerinde ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlere Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar da katıldı. Kalkar ilçe genelinde kurallara uyduğu gözlenen esnafa duyarlılıkları nedeni ile teşekkür etti.
Denetimler sonrası açıklama yapan Kalkar, "Bugün 17 Mart itibariyle ülkemizin genelinde tüm il ve ilçelerde dinamik denetim modeli çerçevesinde denetimler devam ediyor bizlerde 60’ı aşkın ekibimiz ve 500’e yakın personelimiz ile beraber Sultangazi’mizin genelinde bu denetimleri gerçekleştiriyoruz. Tabi esnafımızın ve vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ettiğini görmek bizleri sevindiriyor hassasiyetlerinden dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz bunun yanında izolasyon ile ilgili kurallara dikkat edilmesi ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanmaları bizler için çok önemli bu konuda da iyi bir durumdayız. İnşallah daha iyi düzeye çıkacağız vatandaşlarımıza gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz bu korona virüs illetini hep beraber yeneceğiz ve üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

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