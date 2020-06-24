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Sultangazi'de küçük çocuk köpek saldırısı sorucu yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 16:14 | Son Güncelleme

Sultangazi'de evinin yakınındaki sokakta köpeğin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Ubeyde Güvener, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Dudak ve kolundan yaralanan küçük çocuk mahalle sakinleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde yaşandı. Evinin yakınındaki sokakta yaşıtlarıyla oyun oynayan Ubeyde Güvener (8), bir süre kaldırımda tek başına oturmaya başladı. Bu sırada küçük çocuk, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek, küçük çocuğun dudağını ve kolunu ısırdı. Köpeğin çocuğa saldırdığını fark eden mahalleli, çocuğun yardımına koştu. Küçük çocuğu saldırgan köpekten kurtaran mahalleli sağlık ekiplerine haber verdi. Çocuk, daha sonra mahalleli tarafından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tedavisinin ardından taburcu edilen Ubeyde Güvener'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"BEN ŞİMDİ ÇOCUĞUMUN KANINI SİLİYORUM"

Olaydan bir gün sonra baba Nihat Güvener, olayın yaşandığı sokaktaki kan izlerini kendi imkanlarıyla temizlerken görüntülendi. Olay anını ve yaşadıklarını anlatan baba Güvener, gözyaşlarına hakim olamadı. Benzeri olayları televizyon kanallarının haber bültenlerinde izlediğini ve hep üzüldüğünü söyleyen baba Güvener, "Dün ben arkadaşların yanındaydım. Bana telefon geldi. Koştum olayın olduğu yere geldim. Çocuğum sokakta oyun oynarken köpek saldırmış. Ben şimdi kanını temizliyorum. Köpek dudağını yırtmış. Hastaneden çıkardık. Şu an evde. İyileşecek inşallah. Çocuğumun saldırıya uğradığı bölümlerde iz kalacak diye korkuyorum. Evlat acısı her şeyden beterdir. Başka çocuklara bir şey olmasın. Ben bu olayları hep televizyondan izliyordum, üzülüyordum. Şimdi benim başıma da geldi. Ben çocuğumu öyle bir büyüttüm ki, kıyamıyordum" dedi.

"BOĞAZINDAN ISIRMIŞ OLSAYDI ÇOCUK ÖLEBİLİRDİ"

Olayın görgü tanıklarından olan ve küçük çocuğun yardımına koşan mahalle sakinlerinden Mehmet Erol ise, "Kaldırımda oturan çocuğa başıboş bir kangal cinsi köpek çocuğa saldırdı. İlk etapta dudağından ısırdı ve parçaladı. İkincisinde de kolunu parçaladı. O şekilde gördüğüm halde köpeği kovalamaya çalıştım. Köpeği kovalamama rağmen yine buraya geldi. Aynı inadına devam etti. Yani insanlara saldırma tavrı vardı. Kuduz muydu, değil miydi? onu bilmiyorum. Ondan sonra belediye yetkililerine ve ambulansa haber verdik. Ambulans gelene kadar çocuğu yere yatırdık. Ambulansın gelmesi gecikince mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla alıp, hastaneye götürdüler. Çocuğu boğazından ısırmış olsaydı, belki çocuk şu an hayatta olmayabilirdi. Çocuğun dudağı ve kolunu parçalamıştı" diye konuştu.

EKİPLER KÖPEĞİ YAKALADI

Saldırı sonrası harekete geçen Sultangazi Belediyesi ekipleri, saldırgan köpeği olay yerinin yakınında yakaladı. Uyuşturucu iğne ile bayıltılan köpek, Habibler Mahallesi'nde bulunan hayvan barınağına götürdü.

DHA

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