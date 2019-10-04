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Sultangazi'de küçük kahramanlara ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 14:53 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da geçtiğimiz hafta meydana gelen deprem sırasında Sultangazi'deki bir okulda tahliye sırasında 2 minik öğrenci yürüme engeli olan arkadaşlarının kollarına girerek yardımcı oldu.

Sultangazi'de küçük kahramanlara ziyaret

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da geçtiğimiz hafta meydana gelen deprem sırasında Sultangazi'deki bir okulda tahliye sırasında 2 minik öğrenci yürüme engeli olan arkadaşlarının kollarına girerek yardımcı oldu. Duygulandıran görüntülerin yayınlamasından sonra Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir küçük kahramanları ziyaret etti
Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Sultangazi'de bulunan Yunus Emre İlkokulu'nda öğrencilerin tahliye edilmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Okul idaresi yaklaşık 1950 öğrencinin eğitim gördüğü okulu 3 dakika içerisinde tahliye etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki öğrencinin engelli olan arkadaşının yardımına koştuğu görülüyor. 8 yaşındaki biri kız iki öğrenci, aynı sınıfta eğitim gören engelli arkadaşlarının yardımına koşuyor. İki küçük öğrenci, yürüme engelli arkadaşlarını kollarına girerek dışarı çıkmasına yardımcı oldu. Görüntülerin yayınlanmasından sonra Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir, Berat Yalçın, Aleyna Revna Çelik ve Ecrin Başkaya'yı eğitim gördükleri Yunus Emre İlkokulu'nda ziyaret etti. Ziyarette Abdurrahman Dursun, çocuklara oyuncak ve bilgisayar hediye etti.

"DOKTOR OLUP, BENİM GİBİ OLANLARA YARDIM ETMEK İSTİYORUM"
Minik öğrencilerin velilerinin de katıldığı programda duygusal anlar yaşandı. Yürüme engelli olan Ecrin Başkaya, en büyük hayalinin doktor olmak istediğini söyledi. 5,8 büyüklüğündeki depremi anında yaşadıklarını anlatan minik Ecrin, "Ben büyüdüğümde doktor olmak istiyorum. Benim ki olanlara yaradım etmek istiyorum" dedi.
Ecrin'in annesi Fatma Başkaya, "Görüntüleri izlediğimde o anları anlatamıyorum. Yani arkadaşına yardımcı da olmayabilirlerdi. İzlediğimde çok kötü oldum. Çıkmaya çalışırken, arkadaşlarının yardım etmeleri, koluna girmeleri. Ailesine de, öğretmenine de Allah razı olsun" diye konuştu.

"İYİ Kİ BÖYLE BİR ÇOCUK BÜYÜTMÜŞÜM"
Berat Yalçın'ın annesi Ayşegül Yalçın, görüntüleri izlediğinde çok duygulandığını belirterek, "Oğlumun bu hareketi ile gururlandım. İyi ki böyle bir çocuk büyütmüşüm. Bu davranışın temeli öğretmendir diyebilirim. Öğretmenimizde çok ilgileniyor. Sosyal medyada öğretmenimizle alakalı 'kucağına alabilirdi' diye sözler okudum. Kesinlikle öğretmenimiz öyle biri değil. Çocuklarını bıraktı, bizim çocuklarımızı korudu. Öğretmenimizle de gurur duyuyoruz" dedi.
Aleyna Revna Çelik'in annesi Berma Çelik ise, "Görüntüleri izlediğimde evladımla çok gururlandım. Böyle bir merhametli davranışta bulunması benim çok hoşuma gitti. Ama olması gerekeni yaptı. Okuldan kaçmak yerine arkadaşını düşündü. Oğlumla gurur duyuyorum. Yine olsa, yine yapar" şeklinde konuştu.

"ONLAR TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDULAR"
Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Ecrin, Alya ve Berat iki gündür medyanın mercekleri üzerinde. Dostluğu, kaynaşmayı, kardeşliği bir arada olmayı öğrettiler bize. Dostlarımız onlar bizim. Onlar Türkiye'ye örnek oldular. Türkiye'nin umudu oldular. Yardımlaşmanın nasıl olması gerektiğini, dostluğun nasıl olması gerektiğini, en zor zamanda bile dostunu geride bırakmamayı öğrettiler bize. 5,8 etkisindeki deprem onlara etki etmedi. Ben küçük yavrularımızı gönülden tebrik ediyorum. Küçük yavrularımızın eğitilmesinde hem ailesini, hem de okullarındaki öğretmenlerine canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah bu örneklik bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya örnek olur. Onlara birer bilgisayar vereceğiz ki eğitim hayatında birer katkısı olsun" dedi.

(FOTOĞRAF)

Sultangazi'de küçük kahramanlara ziyaretSultangazi'de küçük kahramanlara ziyaretSultangazi'de küçük kahramanlara ziyaretSultangazi'de küçük kahramanlara ziyaret

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