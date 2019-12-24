Sultangazi'de küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi 

Sultangazi'de ihbar üzerine yapılan operasyonda 700 kilogram küflenmiş sucuk, 350 kilogram tereyağı, 63 adet petek bal ele geçirilmişti. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Sultangazi zabıtasına gelen ihbar neticesinde ilçe müdürlüğümüz bilgilendirilmiş, Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleriyle beraber olay mahalline gidildiğinde 700 kilogram etiketsiz sucuğun küflenmiş ve bozuk bir şekilde olduğu aynı zamanda, 50 kilogram tereyağının bozuk olduğu tespit edilmiş ve bu ürünler 5996 sayılı kanun çerçevesinde belediye ekipleri tarafından imha edilmiştir. Aynı yerde bir miktar tereyağı ve bal da bulunmuş, bunlarla ilgili olarak da bu ürünlerden de numune alındı. Numune sonuçlarını bekliyoruz. Bu ürünlere de el konuldu. Numune sonuçlarına göre de işlem yapılacak" şeklinde konuştu.

"23 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI"

Ürünleri satmaya çalışan kişi hakkında cezai işlem uygulandığını ifade eden Karaca, "Bu kişiye ilk önce bozuk gıda, etiketsiz gıda satmaktan dolayı 23 bin TL idari para cezası uygulandı. Numune sonuçlarına göre de yine eğer taklit veya tağşiş tespit edilirse, özellikle tereyağa bitkisel yağ katıldığından şüpheleniyoruz. O da olursa yine ayrıca 23 bin TL daha idari para cezası uygulanacak. Bu kişiye hakkında etiketsizlikten işlem uygulanacak" ifadelerini kullandı.

YENİ DÜZENLEME İLE HAPİS CEZASI UYGULANACAK

Ahmet Yavuz Karaca, denetimlerin devam ettiğini ve cezaların önümüzdeki süreçte artacağını ifade etti. Taklit ve tağşiş yapanların bunu tekrarlamaları durumunda hapis cezası uygulanacağını ifade eden Karaca, şunları söyledi:

"Denetimlerimiz biliyorsunuz 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor. İstanbul ilinde şu ana kadar yaklaşık olarak 215 bin denetim yaptık. Bu denetimler neticesinde de yine olumsuz olan yerlere gerekli işlemler uygulandı. Taklit ve tağşiş yapanlar uzun süredir ülke gündemimizde. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tarım şurasında belirttiği üzere taklit ve tağşiş yapıp, farklı isimlerle tekrar üretime devam ettikleri görünüyor. Mevcut yasada yeniden düzenleme yapılacak. Bu kişiler hakkında suç teşkil etmek üzere gerekirse tekrarlamaları durumunda hapis cezalarına varan cezalar gelecek. Cezalarımız daha da ağırlaşacak. Toplumun gıda güvenliği konusunda bakanlığımızın ve il müdürlüğümüzün çalışmaları tüm hassasiyetle 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Yasanın düzenlenmesiyle beraber bu kişiler yeniden faaliyet yapamayacaklar. Faaliyetten men edilecekler. Tekrar etmeleri halinde de hapis cezaları geliyor"