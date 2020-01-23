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Sultangazi'de kumaş çalan hırsızı kameraya kaydetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 09:03 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de, depodan kumaş çalan şüpheliyi mahalle sakini, cep telefonuyla kaydetti.

Sultangazi'de kumaş çalan hırsızı kameraya kaydetti

Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)- SULTANGAZİ'de, depodan kumaş çalan şüpheliyi mahalle sakini, cep telefonuyla kaydetti. Görüntülendiğini fark eden şüpheli, kaçtı.
Olay, dün saat 04.30 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Bir işyerine ait deponun bulunduğu sokağa minibüsle gelen bir kişi, deponun kepenginin kilidini kırarak içeri girdi. Depoda keten, krep, polyester, polar türünde kumaşları çalan şüpheli, kumaşları geldiği minibüse yüklemeye başladı. Sesleri duyan bir mahalle sakini ise, balkona çıktı. Depodan bir kişinin kumaşları minibüse yüklediğini gören mahalle sakini, o anları cep telefonu ile kaydetti.

"POLİS HIRSIZ VAR"
Hırsızlık anlarını görüntüleyen mahalle sakini, bir yandan olay anını görüntülerken bir yandan da "Komşular, hırsız var", "Polis, hırsız var" diyerek bağırmaya başladı. Mahalle sakininin kendisini görüntülediğini fark eden şüpheli, geldiği minibüse binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, deponun kilidinin kırıldığını ve kapının açık olduğunu gördü. Yapılan incelemede şüphelinin 2 bin lira değerinde kumaş çaldığı ortaya çıktı. Depo sahibi cep telefonu ile görüntülenen hırsızdan şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(FOTOĞRAFLI)

Sultangazi'de kumaş çalan hırsızı kameraya kaydetti

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