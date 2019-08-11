SULTANGAZİ'DE KURBAN KESİM MERKEZLERİ DOLDU TAŞTI (HAVADAN GÖRÜNTÜLER) 

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

KURBAN Bayramının ilk gününde Sultangazi'de bulunan Kurban satış ve kesim merkezi vatandaşlarla doldu taştı. Sabahın erken saatlerinde itibaren kurban pazarına gelmek isteyen vatandaşlar kilometrelerce araç kuyrukları oluşturdu. Alana ulaşan İstanbullular bu kez de kesim konteynerlerinde, kurbanlarının kesimi için sıra bekledi.

VATANDAŞLAR KURBAN KESİM MERKEZLERİNE AKIN ETTİ

Kurban Bayramının ilk gününde kurban satış ve kesim yerleri vatandaşların akınına uğradı. Sultangazi'de bulunan İstanbul'un en büyük kurban pazarı da kalabalıktan nasibini aldı. Bayram namazından sonra kurbanlarını bir an önce kesmek isteyen vatandaşlar, kurban satış ve kesim merkezini doldurdu.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Daha önceden satın aldıkları kurbanlarını kesmek için alana araçlarıyla gelen vatandaşlar nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İstanbullular saatlerce bu kuyrukta bekledikten sonra kurban satış ve kesim alanına ulaşabildiler. Kurban satış ve kesim alanına ulaşanlar, bu kez de içerde yaşanan izdiham nedeniyle kurban kesim konteynerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kurban kesmek için sıra numarası alan vatandaşlar saatlerce sıra beklemek zorunda kaldı. Beklemekten sıkılan birçok vatandaşın kurbanlarını satış çadırlarının yanlarında buldukları boş alanlarda kestiği görüldü. Kesim yapıldıktan sonra açık alanlarda parçalanan kurbanlıklar poşetlere konduktan sonra vatandaşlar tarafından araçlarına taşındı.

Kurban satış ve kesim merkezlerinde yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.

Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Araç kuyruğu

-Yoğunluktan görüntüler

-Genel ve detaylar

