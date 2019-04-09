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Sultangazi'de kurye aracından altın çalındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 15:30 | Son Güncelleme

Kurye aracında bulunan yaklaşık yarım kilogram altını çalan iki şüpheli kaçtı - Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de kurye aracından yaklaşık yarım kilogram altın çalan iki şüpheli kaçtı.

Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki kuyumcuya teslim etmek üzere altın taşıyan kurye Danış Özcan, söz konusu adrese geldikten sonra araçtan indi.

Bu sırada, Özcan'ı takip ettikleri anlaşılan 2 soyguncu, otomobilin kapısını açarak arka koltukta bulunan yaklaşık yarım kilogram altını alıp kaçtı. Kurye, bunun üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme başlattı.

Kurye aracı olarak kullanılan otomobilde delil toplayan polis, caddedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Soyguncuların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
altın soygun sultangazi

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