HABER

Sultangazi'de kuyumcu soygunu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 14:33 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de kuyumcu dükkanını soymaya çalışan silahlı 3 kişi, iş yeri sahibinin direnmesi üzerine 6 bilezik alarak kaçtı.

Sultangazi'de kuyumcu soygunu

Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA) - SULTANGAZİ'de kuyumcu dükkanını soymaya çalışan silahlı 3 kişi, iş yeri sahibinin direnmesi üzerine 6 bilezik alarak kaçtı.

Olay, Eski Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'ndaki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Saat 12.30 sıralarında 3 kişi ellerindeki poşetle kuyumcuya geldi. Silah çeken soyguncular, iş yeri sahibinden altınları poşete doldurmasını istedi. Kuyumcu dükkanının direnmesi üzerine arbede çıktı. 6 bilezik alan soyguncular yaya olarak kaçtı. Polis soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Sultangazi'de kuyumcu soygunuSultangazi'de kuyumcu soygunu

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyorİçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor
Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiIrak’ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Kocaeli’de ev yangını: 2 ölüKocaeli’de ev yangını: 2 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözler

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözler

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.