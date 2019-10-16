Sultangazi’de kuyumcuda yaşanan dehşet anları kamerada

İstanbul Sultangazi’de hırsızların bir kuyumcuyu darp ederek bilezikleri çaldığı dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Dün İstanbul Sultangazi’de meydana gelen olayda, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanına müşteri kılığında giren 2 kişi dükkan sahibi İrfan Çelik’i bir süre oyaladıktan sonra 6 bileziği alarak işbirliği yaptıkları dışarıdaki gözcüyle birlikte kayıplara karışmıştı. Dükkan sahibinin darp edildiği olayın ardından kuyumcuya gelen ekipler olay yerinde ve çevrede incelemelerde bulunmuştu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekiplerin hırsızların yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Hırsızlık anı kameralara yansıdı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 3 kişiden 2’sinin kuyumcuyu dükkan içerisinde bir süre oyaladıktan sonra bilezikleri çaldığı, ardından da kuyumcuyu darp ettiği görülüyor. Hırsızlardan biriyle uzun süre boğuşan dükkan sahibinin kendine geldikten sonra çevredeki vatandaşlardan yardım istediği anlar görüntülere yansıyor.