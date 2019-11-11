Sultangazi'de maaşını isteyen işçiye dayak...

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de maaşını isteyen işçi, diğer işçilerin gözü önünde patronları tarafından feci şekilde dövüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis 2 patronu gözaltına alırken, iş yerinde kaçak olarak çalıştığı öne sürülen çok sayıda yabancı uyruklu işçi polisten saklanmak için yangın merdiveninden çatı katına çıktı. İşçilerin kaçarak saklanma anları kameralara yansıdı.

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu bir kişi, Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde bir iş merkezinde bulunan tekstil atölyesine geldi. Daha önce çalıştığı tekstil atölyesi sahibi iki kişiden alamadığı 1 aylık maaşını istedi. İddialara göre, atölye sahipleri ile Suriyeli genç arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Tekstil atölyesi sahipleri diğer işçilerin gözü önünde Suriyeli genci feci şekilde dövdü. Yüzü kanlar içerisinde kalan genç, can havliyle kendisini dışarı attı. Polisi arayan Suriyeli genç, darp edildiği ihbarında bulundu.