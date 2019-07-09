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SULTANGAZİ'DE MARKET SOYGUNU

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 11:49 | Son Güncelleme

Sultangazi'de bir markete maskeli ve silahlı soyguncu kasadan bir miktar para alarak kaçtı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) Sultangazi'de bir markete maskeli ve silahlı soyguncu kasadan bir miktar para alarak kaçtı. Olay saat 10.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi, 1395. Sokak üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Markete gelen maskeli soyguncu silahla çalışanları tehdit etti. Soyguncu kasadan aldığı bir miktar parayla kaçarken, çalışanlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda zırhlı ekip ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri market içinde incelemelerde bulunduğu sırada , özel harekat polisleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Kamera kayıtlarını da inceleyen polis ekipleri soyguncunun yakalanması için çalışma başlattı.

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