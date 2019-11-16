Sultangazi'de markete sığınan kişiye feci şekilde dayak kamerada 

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de bir kişi önce sığındığı markette, daha sonra da dışarı çıkarılarak feci şekilde dövüldü. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen Cumartesi akşamı saat 23.30 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Burada bulunan markete koşarak giren ve yabancı uyruklu olduğu öne sürülen bir kişi tezgahın arkasına saklandı. Kısa süre sonra içeri giren eli sopalı bir grup, saklanan kişiyi aramaya başladı. Tezgahın arkasında saklanan kişiyi bulan saldırganlar sopayla vurmaya başladı. Feci şekilde dövülen kişi, daha sonra sığındığı marketten dışarı çıkartıldı. Kalabalık bir grup tarafından dışarıda da öldüresiye dövülen yabancı uyruklu kişi, çevredeki esnafın ve vatandaşların araya girmesiyle linç edilmekten kurtuldu. Kanlar içerisinde kalan adamı, bir esnaf aracına bindirerek Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olayın neden yaşandığı ise bilinmiyor.

"KAFASI KANIYORDU, HASTANEYE GÖTÜRDÜM"

Feci şekilde dövülen adamı aracıyla hastaneye götüren esnaf Nihat Yıldız, olayın neden yaşandığını bilmediklerini belirterek, "Burada esnafım. Baktım ortada bir çocuk kalmıştı. Çocuğa da vuruyorlardı. İnsanlık namına aldım hastaneye götürdüm. Hastaneye bıraktım ve oradaki doktorlara da anlattım. Sopayla mı vurdular bilmiyorum ama kafası falan kanıyordu çocuğun" dedi.