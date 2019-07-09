HABER

Sultangazi’de markette silahlı soygun

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 11:20 | Son Güncelleme

Sultangazi’de meydana gelen soygunda bir markete giren yüzü maskeli şahıs silah zoruyla kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.Olay, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 1395.

Sultangazi’de markette silahlı soygun

Sultangazi’de meydana gelen soygunda bir markete giren yüzü maskeli şahıs silah zoruyla kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.
Olay, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 1395. Sokak’ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı ve yüzü maskeli bir şahıs markete girerek çalışanlardan kasadaki parayı istedi. Kasadaki yaklaşık 2 bin 500 lirayı alan maskeli soyguncu ağaçlık alandan kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri markette ve çevrede inceleme yaptı. Özel Harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

PARTNER'Eteğim kalksa ne olur?''Eteğim kalksa ne olur?'
Aksaray’da 1 ayda 385 araç trafikten men edildiAksaray’da 1 ayda 385 araç trafikten men edildi
Manavgat'ta çaldılar, Fethiye'de otelde yakalandılarManavgat'ta çaldılar, Fethiye'de otelde yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

Otomobilde eşini başından vuran uzman çavuş, 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

İstanbul'da vahşet! Çinli kadının boğazını kesip evle birlikte ateşe verdiler!

Çinli kadının boğazını kesip evle birlikte ateşe verdiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.