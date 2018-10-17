Sultangazi'de metruk fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'deki metruk boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Habibler Mahallesi A1 Caddesi'ndeki 3 katlı eski boya fabrikasının alt katında bulunan kimyasal atıklar, henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu.

Kısa sürede büyüyen alevler binayı sararken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, binada hasar meydana geldi.

