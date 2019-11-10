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Sultangazi'de mevlit pilavından 40 kişi zehirlendi iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 02:20 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de bir mevlitte yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri öne sürülen 40 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ'de bir mevlitte yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri öne sürülen 40 kişi hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir mevlitte katılan misafirlere tavuklu pilav ikram edildi. Mevlitten bir süre sonra çoğu kadın 40 kişi karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Bazı hastaların midesi yıkanarak serum bağlandı. Hastaların hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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