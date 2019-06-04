HABER

Sultangazi'de mezar ziyareti trafiği kilitledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 11:12 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de Ramazan bayramının ilk günü mezarlık ziyareti nedeniyle trafik felç oldu.

Sultangazi'de mezar ziyareti trafiği kilitledi

Emin YEŞİL- Ali AKSOYER/ İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de Ramazan bayramının ilk günü mezarlık ziyareti nedeniyle trafik felç oldu.
Ramazan bayramının ilk günü vatandaşlar Sultangazi Yayla Mezarlığına akın etti. Yayla Mezarlığına gelen çok sayıda vatandaş, yakınlarının kabri başında Kuran-ı Kerim okudu, dua etti ve mezarlıkları temizledi. Binlerce vatandaşın akın ettiği Yayla Mezarlığı yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Durma noktasına gelen trafik nedeniyle araçlarından inen bazı vatandaşlar yola yaya devam etti. Uzun kuyrukların oluştuğu Yayla Mezarlığı Yolu'nda maddi hasarlı kazalar da yaşandı. Mahalle sakinlerinden Ali Karaca, "Alternatif yollar olmasına rağmen her bayram bu trafik sıkışıklığı burada yaşanıyor. Bu trafik yoğunluğu ortalama 6-7 saat sürüyor" dedi.
Saatlerdir trafikte olduğunu söyleyen sürücüler ise, her bayram trafik yoğunluğunun yaşandığını belirterek, yetkililerden çözüm beklediklerini söylediler.

(FOTOĞRAF)

Sultangazi'de mezar ziyareti trafiği kilitlediSultangazi'de mezar ziyareti trafiği kilitlediSultangazi'de mezar ziyareti trafiği kilitlediSultangazi'de mezar ziyareti trafiği kilitledi

Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...
Sema usta, ekmeğini minareden kazanıyorSema usta, ekmeğini minareden kazanıyor
Van'da barajlar doldu, çiftçi sevindiVan'da barajlar doldu, çiftçi sevindi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Rafet El Roman'ın kızı büyüledi!

Rafet El Roman'ın kızı büyüledi!

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan bayramı tebrikleri!

Ramazan bayramı tebrikleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Harekatı'nda son durum! Teröristlere bir darbe daha

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

Bakanlık 3 günlük acı bilançoyu açıkladı

Bakanlık 3 günlük acı bilançoyu açıkladı

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Süleyman Soylu açıkladı! Turuncu listedeki 'Berfin Savuşkan' öldürüldü!

'Berfin Savuşkan' öldürüldü!

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.