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Sultangazi’de mülkiyet ve planlama konuları masaya yatırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 18:00 | Son Güncelleme

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun başkanlığında yapılan toplantıda ilçedeki tapu, imar ve mülkiyet sorunları ele alındı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun başkanlığında yapılan toplantıda ilçedeki tapu, imar ve mülkiyet sorunları ele alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin de hazır bulunduğu toplantıda ayrıca bölgede ihtiyaç duyulan kamu hizmet alanlarının sağlanması konusunda koordinasyon ve işbirliği konuları masaya yatırıldı.
Sultangazi Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ilçedeki mülkiyet ve planlama sorunları için bir araya geldi. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun başkanlığında yapılan toplantıya Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hacı Abdullah Uçan, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Daire Başkanı Kadir Çokçetin ile Sultangazi Belediye yetkilileri katıldı.
Toplantıda öncelikle ilçedeki tapu, imar ve mülkiyet sorunları ele alındı. Yayla, Gazi, Zübeyde Hanım ve Habibler mahalleri başta olmak üzere diğer mahalleri ilgilendiren mülkiyet, imar ve planlama sorunlarının çözümüne yönelik atılacak adımlar değerlendirildi. Öte yandan bölgede ihtiyaç duyulan kamu hizmet alanlarının sağlanması konusunda koordinasyon ve işbirliği konuları masaya yatırıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultangazi’yi şehr-i emin mantığıyla çok daha ötesine taşımayı amaçladıklarını belirterek, "Sultangazi’mizi kendine has özellikleri ve güzellikleri ile her parçasıyla bütünleşen bir şehir inşa etmek istiyoruz. Bu amaçla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile bir araya gelerek ilçemizde tapu sorunları başta olmak üzere mülkiyet ve planlama sorunlarını masaya yatırıp, çeşitli değerlendirmelerde bulunduk" dedi.
Tüm bu çalışmaları yaparken adalet ve eşitlik ilkesini hiçbir zaman zihinlerden uzak tutmayarak herkese eşit hizmet götürüleceğini ifade eden Başkan Dursun, altyapı sorunlarının çözümü ve ilçeye prestij kazandıracak vizyon projelerin hayata geçirilmesi için ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla sıkı bir çalışma içerisine girildiğine de dikkat çekti.

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