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Sultangazi’de öğrenciler ‘taciz’ iddiasıyla markete saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 18:21 | Son Güncelleme

Sultangazi’de bir grup öğrenci, kız arkadaşlarını taciz ettiği iddia edilen market sahibine saldırdı.

Sultangazi’de bir grup öğrenci, kız arkadaşlarını taciz ettiği iddia edilen market sahibine saldırdı. Öğrencilerin marketin camlarını kırarak dükkanı talan ettikleri anlar güvenlik kamerasına yansırken, market sahibi, kendisine iftira atıldığını söyledi.
Olay, Sultangazi’de 10 Ekim’de meydana geldi. İddiaya göre, liseli bir grup öğrenci okulun karşısında bulunan market sahibi C.İ.’nin dükkanına saldırdı. Kız arkadaşlarını taciz ettiğini öne sürdükleri C.İ’ye saldıran kalabalık öğrenci grubu dükkanın altını üstüne getirdi. Marketin önüne gelen kalabalık öğrenci grubundan bir öğrenci C.İ. ile konuştuktan sonra market sahibine kafa attı. Yaşanan kargaşa anlarında dükkanda olan bir müşteri ise araya girerek öğrencileri dışarı çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Öğrenciler reyonlarda bulunan ürünleri de market sahibine fırlatırken, daha sonra dışarı çıkan öğrenciler marketin camlarını kırarak ellerindeki sopa ve dubaları C.İ’ye fırlattı. Yaşanan bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

“İftira ile beni burada yok etmeye çalıştılar”
Yaşanan olay üzerine konuşan market sahibi C.İ., herhangi bir taciz olayının olmadığını ve iftiraya uğradığını öne sürerek, “Benim küçük bakkal dükkanım var. Okulun kantiniyle rekabette olduğum için iftira ile beni burada yok etmeye çalıştılar. Öğrenciler farklı şahıslar tarafından galeyana getirilip dükkanım talan edildi. Kızları taciz ediyormuşum, burada uyuşturucu satıyormuşum, genç kızlara mesaj atıyormuşum. Halbuki öyle bir şey yok. Bu resmen çocukları galeyana getirmek için iftiradır. Bir tane yetişkin var önlerinde görüntüde görülüyor. Lise öğrencilerini kandırıp getiriyorlar. Burada ben ‘dal’ diye tabir edilen sigarayı sattığım için okul yönetimi bunu uyuşturucu olarak söyledi. Kesinlikle öyle bir şey yoktur” dedi.

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