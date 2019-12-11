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Sultangazi'de öğrencilerin tehlike dolu yolculuğu sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 10:31 | Son Güncelleme

  SULTANGAZİ'de servis ücretlerinin pahalı,  toplu taşıma araçlarının da tıka basa dolu olduğunu belirten bazı öğrenciler, çok sayıda hafriyat kamyonunun geçtiği yolda kilometrelerce yürüyerek okullarına gidiyorlardı.

Emin YEŞİL- Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de servis ücretlerinin pahalı, toplu taşıma araçlarının da tıka basa dolu olduğunu belirten bazı öğrenciler, çok sayıda hafriyat kamyonunun geçtiği yolda kilometrelerce yürüyerek okullarına gidiyorlardı. Her an bir kaza riski altındaki öğrencilerinin tehlike dolu yolculuğu Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Sultangazi Belediyesi ile yaptığı görüşmeler sonrası sona erdi, ücretsiz servis sağlandı.

Merkez Habibler Mahallesi'nde bulunan Hacı Ayşe Ateş Anadolu Lisesi, Fuat Sezgin Anadolu Lisesi, Sultangazi Anadolu Lisesi ve Hasan Celal Güzel Anadolu Lisesi'nde yaklaşık 4 bin öğrenci eğitim görüyor. Öğrencilerin bazıları öğrenci servisinin yanı sıra okula ve eve gidebilmek için toplu taşıma araçlarını tercih ederken, bazıları da hafriyat araçlarının geçtiği yolda her gün kilometrelerce yol yürüyordu. Servis ücretlerini pahalı bulan, toplu taşıma araçlarının tıka basa dolu olmasından dolayı okula ve evlerine yürüyerek gitmeyi tercih eden öğrencilerin tehlike dolu yolculuğu Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün girişimleriyle sona erdi. Sultangazi Belediyesi ile yapılan görüşmelerde öğrencilerin daha güvenli şekilde ilçe merkezine ulaşması için ücretsiz servis imkanı sağlandı. İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik'in talimatıyla 4 okulun önünde ve çevresinde güvenlik önlemleri de artırıldı. Öğrenciler ise sağlanan ücretsiz servis hizmetten dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler.

(FOTOĞRAF)

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