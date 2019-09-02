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Sultangazi’de okul önünde velilerden protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 16:39 | Son Güncelleme

Sultangazi’de yenileme için yıkılan bir ilkokuldaki öğrencilerin taşıma sistemle başka bir okula gönderileceğini duyan veliler eylem yaptı.

Sultangazi’de okul önünde velilerden protesto

Sultangazi’de yenileme için yıkılan bir ilkokuldaki öğrencilerin taşıma sistemle başka bir okula gönderileceğini duyan veliler eylem yaptı. Çocuklarını başka okula göndermeyeceklerini söyleyen veliler, yetkililerden yıkılan binanın yerine yapılacak okul için tarih istedi.
Sultangazi Yayla Mahallesi’nde bulunan Hamit Süreyya Eremsel İlkokulunun ek binası olarak kullanılan prefabrik kısmı yenileme ve büyütme amacıyla yıkıldı. Bulunan bağışçı yardımıyla yıkılan binanın yerine yapılacak 2 katlı prefabrik bina yeni döneme yetişmedi. Okulda eğitim gören çocuklarının taşıma sistemle başka bir okula gönderileceğini duyan veliler okul önüne gelerek eylem yaptı. Çocuklarını başka okula göndermeyeceklerini söyleyen veliler, yetkililerden yıkılan binanın yerine yapılacak okul için tarih istedi.

“Ne zaman ki bu okul bitti öğrencilerimizi buraya yollayacağız”
Çocuklarını taşıma sistemle okula göndermeyeceklerini söyleyen Mustafa Taşbaşı, “Üç ay oldu hala betonu atılmış ve diyorlar ki bize bu okul 1 ayda bitecek. Bir ayda bitmez. Çünkü sadece betonu atılmış. Burada prefabrik bir okulumuz vardı. Prefabriği yıktılar tekrar prefabrik yapacaklarmış. Bizim burada bir karımız yok. 3 ay oldu yapılmadı. Sadece betonu atıldı. Yetkililer bize 1 ayda bitecek diyor. Bitmez. 5 kilometre ileride Nurettin Uzun Ortaokulu var oraya yollayacaklarmış. Biz bunu kabul etmiyoruz. Ne zaman ki bu okul bitti öğrencilerimizi buraya yollayacağız” dedi.
Çocuklarının başka bir okula gitmesini istemeyen bir başka veli ise, “Bu çocukları bu okul yıkıldığı için başka okullara gönderiyorlar. Başka okula da öğleden sonra. Benim çocuğum dershaneye öğleden sonra gidecek. Okula mı gidecek dershaneye mi gidecek? 1 buçuk ay kala yıktılar okulu. Okulu şu anda yetiştiremiyorlar” diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama geldi
Velilerin okulun önünde toplanması üzerine okula gelen Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir, konuyla ilgili açıklama yaptı. Velilere seslenen Demir ,"Hamit Süreyya Eremsel İlkokulu/Ortaokulu, Sultangazi Belediyesinin girişimleriyle bağışçı tarafından eski 14 derslikli prefabrik yapının yıkılarak yerine 19 derslikli 2 katlı çelik konstrüksiyon malzemeli bir okul binası yaptırma kararı alınmıştır. İstanbul Valiliği, Sultangazi Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağışçı arasında protokol imzalanmış ve imalat süreci başlamıştır. Yayla Mahallesinin imar problemi olmasından dolayı mahallede yeni bina yapılması mümkün olmamaktadır. Bundan dolayı mahallede çelik konstrüksiyonlu bina yapılması uygun görülmüştür. Okul binasının imalat süreci devam etmektedir. Eylül ayının sonuna kadar öğrencilerimiz ücretsiz olarak taşıma yöntemiyle 125. Yıl İlkokul ve Ortaokuluna taşınacaktır. Okulun imalat sürecinden sonra montaj süreci başlayacak olup Eylül ayının sonuna kadar okulun yeniden eğitim-öğretime kendi yeni binasında başlaması öngörülmektedir” ifadelerini kullandı.

Sultangazi’de okul önünde velilerden protesto

Sultangazi’de okul önünde velilerden protesto

Sultangazi’de okul önünde velilerden protesto

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