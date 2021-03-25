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Sultangazi’de okula giden çocuk kamyonun altında kaldı

25.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi’de okula giden 9 yaşındaki çocuk, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Sultangazi’de okula giden çocuk kamyonun altında kaldı

Sultangazi’de okula giden 9 yaşındaki çocuk, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Feci kaza kameralara yansıdı.
Kaza, sabah saat 08.15 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Yazan Afura (9), evlerinin karşısında bulunan Fevzi Kutlu Kalkancı İlkokulu’na gitmek için evden çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalışan küçük çocuk, kamyonun geldiğini görünce beklemeye başladı. Kamyonun durakladığını görünce yolun karşısına doğru yürümeye başlayan çocuk, bu sırada aniden hareket eden kamyonun altında kaldı. Çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine hızla kamyondan inen şoför Uğur Ç., kamyonun altında kalan küçük Afura’yı yolda durdurduğu bir araçla yakınlarda bulunan özel bir hastaneye götürdü. Küçük çocuğun olay sırasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Kamyon sürücüsü Uğur Ç., polis tarafından gözaltına alındı.
Öte yandan yaşanan feci kaza kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde kamyonun seyir halinde olduğu ve durduğu görülüyor. Bu sırada 9 yaşındaki Yazan Afura’nın yürümeye başladığı ve kamyonun aniden hareket etmesiyle de kamyonun altında kaldığı görülüyor.

Sultangazi’de okula giden çocuk kamyonun altında kaldı

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