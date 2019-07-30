SULTANGAZİ'DE ORMAN YANGINI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangını fark eden vatandaşlar, yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların söndürme çalışmalarını bir sokak köpeği de izledi.

Şehir Ormanları Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Piknik yapmak için ormana gelen vatandaşlar, yükselen dumanları fark etti. Yetkililere yangın ihbarında bulunan vatandaşlar, daha sonra yangına müdahale etmeye başladı. Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri küreklerle toprak dökerek alevlerin büyümesine engel olmaya çalıştı.

SOKAK KÖPEĞİ SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI İZLEDİ

Haber verilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri yangının çıktığı yere ulaştı. Ekipler, tazyikli su ile yangına müdahale etmeye başladı. Vatandaşlar ve ekiplerin uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle çok sayıda ağaç zarar görürken, yangının kendiliğinden mi çıktığı yoksa kişi ya da kişilerce mi çıkarıldığı araştırılıyor.

2 dönüm alanın yandığı orman yangınında bir sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların çalışmalarını dakikalarca izledi.