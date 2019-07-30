HABER

Sultangazi'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 10:24 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de ormanlık alanda çıkan yangını fark eden vatandaşlar, yangına müdahale etti.

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de ormanlık alanda çıkan yangını fark eden vatandaşlar, yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların söndürme çalışmalarını bir sokak köpeği de izledi. Şehir Ormanları Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Piknik yapmak için ormana gelen vatandaşlar, yükselen dumanları fark etti. Yetkililere yangın ihbarında bulunan vatandaşlar, daha sonra yangına müdahale etmeye başladı. Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri küreklerle toprak dökerek alevlerin büyümesine engel olmaya çalıştı. SOKAK KÖPEĞİ SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI İZLEDİ Haber verilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri yangının çıktığı yere ulaştı. Ekipler, tazyikli su ile yangına müdahale etmeye başladı. Vatandaşlar ve ekiplerin uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle çok sayıda ağaç zarar görürken, yangının kendiliğinden mi çıktığı yoksa kişi ya da kişilerce mi çıkarıldığı araştırılıyor. 2 dönüm alanın yandığı orman yangınında bir sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların çalışmalarını dakikalarca izledi. "BURALAR BİZİM OKSİJEN TÜPÜMÜZ" Çocuklarıyla beraber yangını söndürmeye çalışan bir kadın, "Kendi imkanlarımızla bir kısmını söndürdük. Diğer parlayan tarafa gücümüz yetmiyor. Sonuçta bunlar bizim oksijen tüpümüz, ciğerlerimiz. Millet duyarlı olsun. İtfaiye geliyor hortum yetmiyor" dedi. Yangını müdahale eden bir başka vatandaş ise, "Önce biz geldik. Bir kısmını kürekle söndürdük. Diğer kısmı da rüzgar vurduğu için söndüremedik. İtfaiyede yanlış yere park ettiği için zamanında müdahale edemedi" diye konuştu.

PARTNER Meğer yöntemi varmış! Daha az yakıt harcamak için... Meğer yöntemi varmış! Daha az yakıt harcamak için...
Down sendromlu Musa, Kuran kursunda İslamiyet'i anlatıyorDown sendromlu Musa, Kuran kursunda İslamiyet'i anlatıyor
Mardin'de halka açık sergilenen 1500 yıllık toplu mezarlıkMardin'de halka açık sergilenen 1500 yıllık toplu mezarlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Son dakika! TEM'de zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

On Numara sonuçları 29 Temmuz: 5 kişiye müjde!

On Numara'da 5 kazanan!

Günlük burç yorumları 30 Temmuz Salı - Güneş ve Uranüs arasında sert temas

Güneş ve Uranüs arasında sert temas

Kritik MGK toplantısı bugün! Çok önemli başlıklar masada

Kritik toplantı bugün! Çok önemli başlıklar masada

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.