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Sultangazi'de ormana bırakılan variller endişe yarattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 10:50 | Son Güncelleme

  SULTANGAZİ'de ormanlık alana atılan, içlerinde kırmızı, sarı ve siyah renkli sıvı madde olan variller bulundu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, "Tehlikeli atık alanı" yazısı asarak buradan ayrıldı.

Sultangazi'de ormana bırakılan variller endişe yarattı

Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de ormanlık alana atılan, içlerinde kırmızı, sarı ve siyah renkli sıvı madde olan variller bulundu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, "Tehlikeli atık alanı" yazısı asarak buradan ayrıldı.

Sultangazi'de ormanlık alana kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bırakılan variller, çevre sakinlerini tedirgin etti. Çevre sakinleri , kimyasal atık korkusu yaşadıklarını söylediler.
Yaklaşık 15 gün önce Merkez Habipler Mahallesi'nde yerleşim alanına yakın bir bölgede bulunan ormanlık alanda variller olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, varillerin bulunduğu alanda çeşitli incelemeler yaparak şerit çekti. Ekipler, varillerin olduğu alana girmemeleri için de “Tehlikeli atık alanı" yazısı yazdı.
Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ormanlık alana atılan kapakları açık varillerdeki maddeler toprağa karıştı. Mahalle sakinlerinden Hakan Taşçı, “Mahalle sakinleri valilik, kaymakamlık, emniyet ve belediyeye konuyu iletmiş. İlgili birimler gelip inceleme yapmış ve emniyet şeridi çekmişler. Bunun dışında da bir çalışma yapılmamış" dedi.
Mahalle sakini Döndü Sevinç ise, ilgili kurumlara müracaat etiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi. İsmail Tuncer adlı vatandaş ise, varillerde bulunan sıvı maddelerin boya yapımında kullanılan kimyasal maddeler olduğunu ifade etti.

(FOTOĞRAF)

Sultangazi'de ormana bırakılan variller endişe yarattıSultangazi'de ormana bırakılan variller endişe yarattıSultangazi'de ormana bırakılan variller endişe yarattıSultangazi'de ormana bırakılan variller endişe yarattı

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