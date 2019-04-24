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Sultangazi'de otobüs duraklarına 'satılık böbrek' ilanı astı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 12:13 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de bir kişi otobüs duraklarına satılık böbrek ilan yapıştırdı.  "Acil satılık böbrek ve 0- negatif.

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de bir kişi otobüs duraklarına satılık böbrek ilan yapıştırdı.

"Acil satılık böbrek ve 0- negatif. Maddi zorluklar ve borçtan dolayı tek böbreğim satılıktır. Tüm tahlillerim yeni yapıldı" yazılı ilanın alt kısmında ise telefon numarası yer alıyor. İlanı görenler şaşkınlık geçirirken telefonla ulaşılan kişi, maddi durumunun kötü olduğundan dolayı böbreğini sattığını açıkladı. Sultangazi'de bir parkta yattığı belirten kişi, böbreğini de 20 bin liraya sattığını söyledi.

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