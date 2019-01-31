HABER

Sultangazi’de otomobil yol ortasında alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 13:07 | Son Güncelleme

Sultangazi’de seyir halindeki otomobil yol ortasında alev alev yandı.

Sultangazi’de seyir halindeki otomobil yol ortasında alev alev yandı. Yanan otomobil tüm müdahalelere rağmen küle döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin, araçta yaşanan su problemi nedeniyle yangına müdahale edemediği öne sürüldü.
Olay, İsmetpaşa Mahallesi’nde Cevher Gubayev Hizmet Tesisleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Demir idaresindeki 34 LPM 38 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı. Yangına müdahale eden araç sürücüsü ve çevredekiler alevleri söndüremeyince itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının elektrik kablolarından çıktığı söylenen araçta ölen ya da yaralanan olmazken, araç küle döndü.

Yangına müdahale eden itfaiye aracında su problemi iddiası
Yangını söndüremeyen vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek isterken iddiaya göre araçta su problemi yaşandı. Yaşanan anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Otomobili kullanılamaz hale gelen Muzaffer Demir, “Seyir halindeyken araç bir anda tutuştu. Söndürmeye çalıştık söndüremedik. İtfaiye ekipleri elektrik kablolarından yangının çıktığını söyledi” dedi.

“Cesaret edemedi kendisi, ben cesaret ettim”
Yanan aracın yanında bulunan ticari aracın sahibinin cesaret edip aracı çekemediğini ve aracı kendisinin oradan uzaklaştırdığını söyleyen Hanifi Bayram isimli vatandaş, “Baktım araba tutuşmuş. Yanan arabanın yanında başka bir araç vardı. Araç sahibine niye aracını çekmediğini sordum. O da bana çekemediğini söyledi. Ben de anahtarları alıp kendim çektim. Cesaret edemedi kendisi, ben kendim cesaret ettim. O aracı çekmeseydim o da yanacaktı” diye konuştu.

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Karabük Sağlık Müdürü Sarı, kazada yaralandıKarabük Sağlık Müdürü Sarı, kazada yaralandı
Annelerini balyozla öldüren babalarının topluma kazandırılmasını istedilerAnnelerini balyozla öldüren babalarının topluma kazandırılmasını istediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.