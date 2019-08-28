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Sultangazi'de otomobilin çarptığı yaşlı adama yardım seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 10:33 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de, eşiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırkan bir aracın çarptığı yaşlı adama yardım için çevredekiler seferber oldu.

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de, eşiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırkan bir aracın çarptığı yaşlı adama yardım için çevredekiler seferber oldu.

Kaza, Uğur Mumcu Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanında eşi ile birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Şen (74)'e Cafer Çakır idaresindeki 34 AOP 22 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve sol ayağından yaralanan Mustafa Şen'in yardımına çevredekiler koştu. Bir kişi tişörtünü çıkarıp yaşlı adamın ayağına tampon yaparak, kan kaybını engellemeye çalıştı. Olan biteni gözyaşları içerisinde izleyen Şen'in eşini vatandaşlar sakin etmeye çalıştı. Mustafa Şen, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sol ayağı kırılan Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü Cafer Çakır ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Caddede sık sık trafik kazalarının yaşandığını söyleyen bir görgü tanığı, ışıklandırma ve üst geçit yapılmasını istedi.

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