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Sultangazi’de park halindeki 11 araç kundaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 06:21 | Son Güncelleme

Sultangazi’de park halindeki 11 araç kundaklandı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi’de park halindeki 11 araç kimliği bilinmeyen kişilerce kundaklandı.

Alınan bilgiye göre, Cebeci Mahallesi 2506. Sokak’ta park halindeki 11 araç kimliği bilinmeyen kişilerce ateşe verildi.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç sahipleri ekipler gelene kadar sokakta yanan araçları söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, yanan araçlara müdahale ederek alevleri söndürdü, soğutma çalışması yaptı.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliğini belirlemek için çevredeki binalara ait güvenlik kamerası görüntülerini alarak olay yerinde inceleme yaptı.

Araçları yanan mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.

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