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Sultangazi'de park halindeki 11 otomobil kundaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 07:21 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de sabaha karşı kimliği belirsiz kişi yada kişilerce park halindeki 11 otomobil ateşe verildi.

Sultangazi'de park halindeki 11 otomobil kundaklandı

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) SULTANGAZİ'de sabaha karşı kimliği belirsiz kişi yada kişilerce park halindeki 11 otomobil ateşe verildi. Kundaklanan otomobiller mahalle sakinlerinin müdahalesinin sonrasında itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Sultangazi, Cebeci Mahallesi'nde sabaha karşı 05:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler 2506 Sokak'ta park halinde duran araçları ateşe vererek hızla kaçtı. Araçlarının yandığını gören mahalle sakinleri hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada komşularının araçlarının yandığını gören mahalle sakinleri su dolu bidonları alarak yardıma koştu. İhbar üzrine olay yerine çok sayıda polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşlar tarafından söndürülen araçları tek tek kontrol etti. Polis ekipleri de zırhlı araçlarla çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

POLİS OLAY YERİNDE DETAYLI ÇALIŞMA YAPTI
Polis ekipleri olay sonrası kundaklanan araçlar üzerinde tek tek detaylı olay yeri çalışması yaptı. Kundaklanan otomobillerden birisinin sahibi, "Biz de ne olduğunu bilmiyoruz. Komşumuzdan bir tanesi geldi, indik aşağıya. Yanmış araçlarımız. Kendi imkanlarımızla söndürdük. İtfaiye sonradan geldi. Birkaç tane araba yanmıştı. Tabi zararımız var, komple motor yanmış" dedi.
Olay yeri çalışmasını bitiren polis ekipleri vatandaşlardan aldığı bilgiler neticesinde kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

Sultangazi'de park halindeki 11 otomobil kundaklandıSultangazi'de park halindeki 11 otomobil kundaklandıSultangazi'de park halindeki 11 otomobil kundaklandıSultangazi'de park halindeki 11 otomobil kundaklandı

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