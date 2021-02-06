Sultangazi’de park halindeki kamyonetten kaçak sigara çıktı

Sultangazi’de terk halindeki bir kamyonetten koliler dolusu kaçak sigara çıktı.

Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen polis ekipleri Sultangazi Uğurmumcu Mahallesi 2133 sokakta park halindeki kapalı kasa bir kamyonetin durumundan şüphelendi. Kamyoneti inceleyen polisler kapısının açık olduğunu fark etti. Kamyonetin kasasında yapılan incelemede birçok koli olduğu fark edildi. Detaylı incelemede ön tarafta bulunan kolilerde çok sayıda oyuncak olduğu, arka taraftaki kolilerin ile kaçak sigara ile dolu olduğu görüldü. Kamyonet polis ekipleri tarafından çekici yardımıyla Sultangazi Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

