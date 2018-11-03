SULTANGAZİ'DE PİTBULL DEHŞETİ 

*O anlar saniye saniye görüntülendi.
Haber-Kamera: Emin YEŞİL / İSTANBUL DHA
Sultangazi'de pitbull cinsi köpek, sokak kedilerine saldırdı. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. İddiaya göre, 75. Yıl Mahallesi 1261 Sokak'ta sahibinin tasmasız olarak gezdirdiği pitbull cinsi köpek, bir sokak içerisinde beş kediyi saldırdı. Etraftaki vatandaşlar kedileri pitbulldan kurtarmak için uğraşsada başarılı olamadı. Pitbull cinsi köpeğin bir kediye saldırması ve vatandaşların kediyi kurtarma çabası saniye saniye amatör kamera tarafından görüntülendi.
Görüntü dökümü:
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(AMATÖR KAMERA)
-Kediye saldıran köpek
-Vatandaşların ayırmaya çalışması
-Köpeğe vurmaları
-Bir kişinin köpeği havada çevirmesi
-Kedinin kurtarılması
-Genel ve detaylar
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