Sultangazi'de pitbull dehşeti

Emin YEŞİL / İSTANBUL,(DHA) SULTANGAZİ'de pitbull cinsi köpek, sokak kedilerine saldırdı. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. İddiaya göre, 75. Yıl Mahallesi 1261 Sokak'ta sahibinin tasmasız olarak gezdirdiği pitbull cinsi köpek, bir sokak içerisinde beş kediyi saldırdı. Etraftaki vatandaşlar kedileri pitbulldan kurtarmak için uğraşsada başarılı olamadı. Pitbull cinsi köpeğin bir kediye saldırması ve vatandaşların kediyi kurtarma çabası saniye saniye amatör kamera tarafından görüntülendi.
(FOTOĞRAFLI)
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