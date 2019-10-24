SULTANGAZİ'DE POMPALI TÜFEK DEHŞETİ KAMERADA

* Saldırganın otomobile ateş etmesi ve çevredeki insanların paniği kameralara yansıdı.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de, park halindeki otomobile pompalı tüfekle 8 el ateş eden bir kişi, araç sahibini öldürmekle tehdit etti. Polis, pompalı saldırganı havaya ateş ederek yakalarken, şüphelinin araca ateş açması ve çevrede yaşanan panik kameralara yansıdı.

Olay, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak verecek meselesi yüzünden aralarında problem olduğu iddia edilen Yasin Y. ile Şaban Ö. kısa süre önce tartıştı. Şaban Ö'nün işyerinin bulunduğu Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ne elindeki pompalı tüfekle gelen Yasin Y., Şaban Ö'ye ait park halindeki araca ateş etmeye başladı. Araca ateş eden şüpheli, daha sonra Şaban Ö'ye ait işyerine doğru yöneldi. Şaban Ö'yü ölümle tehdit eden şüpheli, iş yerinden çıkıp otomobile tekrar ateş açtı.

POLİS HAVAYA ATEŞ EDEREK YAKALADI

Olay yerine yakın bir parkta bulunan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Park ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, kaçmaya çalışan Yasin Y.'ye durması yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen kaçmaya devam eden şüpheliyi polis havaya ateş ederek, yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Çok sayıda polis ekibinin geldiği caddede trafik durdu. Bir süre sonra olay yerine gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından emniyet şeridi kaldırılarak, yol tekrar trafiğe açıldı.