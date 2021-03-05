Sultangazi’de pompalı tüfekli kavga: 1 ağır yaralı

Sultangazi’de iki grup arasında yaşanan kavgada pompalı tüfekle vurulan Pakistan uyruklu bir kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sanayi Sitesi’nin bulunduğu bölgede yaşandı. Bölge esnafının verdiği bilgiye göre araç park etme meselesi yüzünden iki gurup arasında tartışma çıktı. Daha sonra tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada Fırat E. isimli şahıs, pompalı tüfekle 5 el ateş açtı. Yaşanan olayda tartışmayla ilgisi olmayan ve Pakistan uyruklu olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Zamir Khan boynundan ağır yaralandı.

Yaşanan olayın ardından zanlılar bindikleri araçla bölgeden hızla kaçarak uzaklaştı. Yaralanan Pakistan uyruklu kişi ise ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olay yeri inceleme ekibi tarafından yapılan çalışmanın ardından zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.

