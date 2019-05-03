Sultangazi’de Ramazan çocukların gönül dünyasına taşınıyor

Sultangazi Belediyesi, Ramazan’ın manevi iklimini ve coşkusunu çocukların gönül dünyasına taşıyor. Atatürk Bulvarı üzerinde düzenlenen Ramazan etkinliklerinde, "Çocuk Kalbiyle Ramazan" sloganı ile çocuk teması işlenecek. Ramazan etkinlik alanına çeşitli temalarda oyun parkurları yapılırken, kültür ve eğlence programları düzenlenecek. Bilim atölyeleri geleceğin bilim adamlarını ağırlarken, planetaryumda çocuklar aileleriyle uzayın gizemli dünyasına yolculuk yapacak. "İyilik Evi" çatısı altında çocuklar sosyal sorumluluk projesinin bir parçası olacak. Ramazan etkinlikleri kapsamında “7 Bölge 7 Lezzet” konsepti kapsamında Ramazan ayı boyunca Anadolu’nun farklı bölgelerinden hemşehri dernekleri bir araya gelirken, kitap fuarı ise kitapseverleri ağırlayacak. Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen, "Sultangazi Kitap Fuarı“nda ise dinden siyasete; felsefeden tarihe kadar birçok eser yer alacak.

Sultangazi Belediyesi, Ramazan’ın manevi iklimini ve coşkusunu çocukların gönül dünyasına taşıyor. Atatürk Bulvarı üzerinde düzenlenen Ramazan etkinlerinde, "Çocuk Kalbiyle Ramazan" sloganı ile çocuk teması işlenecek. 8 bin metrekare alan üzerine kurulan Ramazan etkinlik alanına sokak oyunları taşınırken çeşitli temalarda oyun parkurları yapıldı. Çeşitli kültür, eğlence ve spor programları düzenlenirken, bilim atölyeleri geleceğin bilim adamlarını ağırlayacak.

Kültür ve çocuk programları Yetişkinliklere yönelik Ramazan ayının manevi iklimine uygun kültür ve sohbet programları düzenlenirken, çocuklar içinde de birçok kültür ve sosyal etkinlik hazırlandı. Volkan Yürük, Hüseyin Goncagül, Burak Sezen, Erkan Obüs ve Sezgin Maden’in özenle hazırladığı çocuk gösterileri sunulacak. Hacivat- karagöz, meddah, ramazan yarışmaları ve çocuk şarkıları, tahta bacak gösterisi, kukla gösterisi, palyaço, ramazan maskotları, çizgi film karakterleri gösterisi, Nasrettin hoca, maskot mehter gösterileri yapılacak. Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi tarafından hazırlanacak bilim atölyelerinde çocukların öğrenme şevkini ve deney yapmanın heyecanını yaşayabilmeleri amacıyla aktif eğitim programları yer alacak. 20-30 kişinin aynı anda eğitim görebileceği planetaryumda çocuklar, aileleriyle birlikte uzayın gizemli dünyasına yolculuk yapacaklar. Konusunda uzmanlar eşliğinde; yıldızlar, takım yıldızları, gezegenler gibi birçok gök cismi hakkında detaylı bilgiler sunulacak. Öte yandan gece yön bulma, konumlarını belirleme gibi temel astronomi eğitimleri de verilecek.

Oyun parkurları ve sokak oyunları Atatürk Bulvarı üzerinde kurulan Ramazan etkinlik alanı, tamamıyla çocuk temasıyla yapılandırıldı. Sokak oyunları bu alana taşınırken; "Eğlenceli Kaydırak", "Mavi Kedi Oyun Bahçesi", "Salto Trambolin", "Kale Evi", "Korsan Adası", "Sindrella Evi" gibi oyun parkurları kuruldu. Öte yandan etkinlik alanında yer alan park yeniden revize edilerek sokak oyunları alanına çevrildi.

400 aileye evlerine yemek dağıtımı Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi toplam 400 aileye her gün adreslerine yemek dağıtımı gerçekleştirilirken, ilçenin farklı noktalarında kurulacak çorba ve limonata çeşmeleri hizmete sunulacak. Sultangazi Belediyesi Aile Destek Evi (SUDE) Ramazan ayı boyunca etkin hale getirilecek. Bu merkez aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere giyim ve temizlik malzemeleri verilecek.

Sultangazi iyilik evi

Sultangazi Belediyesi, “iyilik” teması ile sosyal sorumluluk projesini de hayata geçiriyor. Proje ile çocukları iyilik yapmaya özendirmek, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirmelerine katkı sağlamak amaçlandı. Etkinlik alanında kurulacak, "İyilik Evi" çocukları ağırlarken “Bugün ne iyilik yaptın?” sorusuna verdikleri cevapların yer aldığı mektupları yine iyilik evinin önünde bulunan kumbarada biriktirecekler. Her günün sonunda yapılan çekilişle günün iyilik meleği seçilecek. Ramazan ayı sonunda Sultangazi’nin iyilik melekleri alanda kurulan sahnede bir araya gelecek ve mektuplarında yer alan iyilikleri okuyacaklar. Ayrıca Ramazan ayı süresince çocuklarımıza iyilik kumbarası ve çeşitli hediyeler dağıtılacak.

7 bölge 7 lezzet

Ramazan etkinlikleri kapsamında “7 Bölge 7 Lezzet” konsepti hayata geçiriliyor. Proje kapsamında Ramazan ayı boyunca Anadolu’nun farklı bölgelerinden hemşehri dernekleri ağırlanacak. "Sultangazi Kitap Fuarı“ 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda yapılacak. Birçok yayınevinin katıldığı fuarda dinden siyasete; felsefeden tarihe kadar birçok eser yer alıyor. Fuarda ayrıca yazarların katıldığı imza günleri ve söyleşi programları da düzenlenecek.

Geleneksel spor şöleni

Ramazan etkinlikleri kapsamında ayrıca tüm çocukların katılacağı atalarımızdan bize miras kalan bilek güreşi, mangala ve mas güreşi gibi geleneksel spor dallarında yarışmalar düzenlenecek.

