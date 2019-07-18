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SULTANGAZİ'DE SAHTE AYAKKABI İMALATHANESİNE BASKINDA GERGİNLİK 

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 15:13 | Son Güncelleme

  Sultangazi'de sahte ayakkabı imalathanesine yapılan baskında imalathane sahipleri polis ekiplerine direnince arbede yaşandı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Emin YEŞİL / İSTANBUL ,(DHA)
Sultangazi'de sahte ayakkabı imalathanesine yapılan baskında imalathane sahipleri polis ekiplerine direnince arbede yaşandı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edilirken, 8 kişi gözaltına alındı.
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri beraberindeki firma avukatları eşliğinde ünlü markaların sahte ürünlerini üreten bir imalathaneye baskın düzenlendi. Baskın sırasında imalathane sahipleri polise ve avukatlara engel olmak istedi. Yaşanan arbede sonrası kalabalığında artması nedeniyle polis ekipleri takviye ekip istedi. İmalathanenin bulunduğu sokağa çok sayıda polis ekibi, zırhlı araçlar ve toma sevk edildi. Sokağın araç ve yaya trafiğine kapatıldığı olayda polisle kalabalık arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

1000 ÇİFT AYAKKABI ELE GEÇİRİLDİ
Ayakkabı imalathanesine giren görevliler içeride bulunan yaklaşık 1000 çift ayakkabıyı kamyonete yükledi. İmalathanede sahte ayakkabıların yanı sıra çok sayıda astar ve yine ünlü markalara ait ayakkabı kutuları ele geçirildi. 8 kişi gözaltına alındı.

SAHTE ÜRÜNLERİ SAVUNDULAR
Baskın sırasında mahalle sakinleri sokak üzerinde toplanırken, imalathane sahiplerinin yakınları da buraya geldi. İmalathane sahibinin kuzeni olduğunu söyleyen Efendi Arslan, "Burada çakma ürünler yapılıyor. Avukatlar ve polis canları istediği gibi gelip baskın yapıyorlar. Bir sürü dükkana tek tek giriyorlar buna göz yumuyorlar. Bu benim amcamın oğlunun dükkanıdır. Gerginlik var." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Sokaktan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Zırhlı araçlardan görüntü
-Sahte ürünlerin kamyonete yüklenmesi
-Gözaltına alınması
-Toplanan kalabalıktan görüntü
-Kamyonetteki ürünlerden görüntü
-Diğer detaylar

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