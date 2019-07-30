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Sultangazi'de sahte parayla dondurma almaya çalışırken yakalanınca böyle kaçtı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 15:05 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de sahte parayla dükkanlardan alışveriş yapan bir kişi dondurma almak isterken, yakalandı.

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)-SULTANGAZİ'de sahte parayla dükkanlardan alışveriş yapan bir kişi dondurma almak isterken, yakalandı. Esnafın paranın sahte olduğunu anlaması üzerine şüphelinin kaçmaya çalışması kameraya yansıdı.

Olay, Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bir çiğköfteci dükkanına ait dondurma tezgahına gelen bir kişi elindeki sahte 50 lirayla dondurma almak istedi. İşyeri çalışanı Mahmut Demirtaş, paranın sahte olduğunu fark etti. Demirtaş, komşularından yardım istedi. İzinli olduğu öğrenilen bir uzman çavuş ve komşu esnaflar şüpheliyi yakalayarak, polise haber verdi. Bir anlık boşluktan faydalanan şüpheli olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"PARANIN SAHTE OLDUĞU BELLİYDİ"

Paranın sahte olduğunu anlayan işyeri çalışanı Demirtaş, "Yabancı uyruklu birine benziyordu. Dondurma almaya geldi. 50 lira para verdi. Parayı kontrol ettim. Para zaten direk kendini belli ediyordu. Sahte olduğu belliydi. Paranın sahte olduğunu söyledim. Bana 'nasıl sahte. Nalburdan aldım.' dedi. Yandaki esnaflara da gösterdim. O kargaşada hemen kaçmaya başladı. Arkadaşlar kovaladı, yetişemedi." dedi.

Osman Kuru adlı esnaf ise, "Ben burada oturuyordum. Otururken bir arkadaş geldi. Yarım saat, 1 saat buralarda dolanan bir kişi vardı. Yan tarafta komşuma 50 lira verdi. O sırada izinde olan uzman çavuş bir arkadaşımız vardı. Olaya müdahale etti. Yakalamaya çalıştı. Yakalayamadı. Bu tür vakalar bayadır olmaya başladı. Hatta aynı gün üst üste iki tane kadın bana geldi. 50 lira sahte para verdiler. Bende çocuğu var diye fazla uğraşmadım. Gönderdim gitti. Esnaf arkadaşlarımız duyarlı olsun. Bu ara baya çoğaldı bunlar." diye konuştu.

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