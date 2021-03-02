HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sultangazi’de sanayi sitesinde yangın paniği

Sultangazi’de sanayi sitesinde yangın paniği

02.03.2021 06:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan bir dükkanda gece saatlerinde yangın çıktı.

Sultangazi Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan bir dükkanda gece saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Olay, saat 04:45 sıralarında Sultangazi Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sanayi sitesinde bulunan bir dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alınırken yangın nedeniyle dükkanda hasar oluştu. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken itfaiye ekipleri yangının çıktığı dükkanda soğutma çalışması başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın! Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın!
İletişim Başkanı Altun, I. Bartholomeos'un doğum gününü kultadıİletişim Başkanı Altun, I. Bartholomeos'un doğum gününü kultadı
Halkbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarasıHalkbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarası
1/

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs risk haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs risk haritasını paylaştı

Çin futbolu batıyor! Kulüp kapandı! Yıldızlar ayrılıyor

Çin futbolu batıyor! Kulüp kapandı! Yıldızlar ayrılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan kontrollü normalleşme genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kontrollü normalleşme genelgesi

Kredilerle ilgili önemli düzenleme!

Kredilerle ilgili önemli düzenleme!

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

İletişim Başkanı Altun, I. Bartholomeos'un doğum gününü kultadı

İletişim Başkanı Altun, I. Bartholomeos'un doğum gününü kultadı

TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine kontrollü normalleşme genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kontrollü normalleşme genelgesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kademeli normalleşme açıklaması

Koca'dan kademeli normalleşme açıklaması

İstanbul, Ankara, İzmir hangi risk grubunda? Ankara, İzmir ve İstanbul risk haritası...

Kovid-19 risk haritası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.