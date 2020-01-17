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  4. Sultangazi'de şapka ve sigara çalan şüpheliler kamerada 

Sultangazi'de şapka ve sigara çalan şüpheliler kamerada 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 09:22 | Son Güncelleme

Sultangazi'de cansız mankenin üzerinden şapkayı alan ve girdikleri marketten sigara çalan şüpheliler güvenlik kameralarına yansıdı.

Emin YEŞİL/İSTANBUL (DHA) Sultangazi'de cansız mankenin üzerinden şapkayı alan ve girdikleri marketten sigara çalan şüpheliler güvenlik kameralarına yansıdı.
Sultangazi'de bir giyim mağazasının önündeki cansız mankenden şapka çalan adam kameralara yakalandı. Mankenin üzerindeki şapkayı çalarak sanki kendi şapkasıymış gibi eline aldıktan sonra kafasına taktı ve olay yerinden uzaklaştı.
Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde son günlerde esnafın korkulu rüyası haline gelen bir kişi, en son işinde güvenlik kameralarına yakalandı. Cadde üzerinde bulunan bir giyim mağazasının önüne gelen bir kişi bir süre kıyafetlere ve etrafa baktı. Ardından kimsenin kendisini görmediğinden emin olan adam mağazanın önünde duran cansız mankenin üzerindeki şapkayı çaldı. Mankenden çaldığı şapkayı sanki kendisininmiş gibi eline alan adam daha sonra kafasına takarak hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Güpegündüz yaşanan şapka hırsızlığı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülere yansıyan adamın rahat tavırları bu kadarına da pes dedirtti.

MARKETTEN SİGARA ÇALDI
Sultangazi'de bir marketten sigara çalan öğrenci, güvenlik kameralarına yakalandı.
Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Markete gelen iki öğrenci, market sahibinden kibrit istedi. Market sahibi kasa altından bulunan kibritlerden vermek için eğildiği esnada öğrencilerden biri sigara reyonuna elini uzatarak 3 paket sigara aldı. Durumu fark eden market sahibi, öğrenciden aldığı sigara paketlerini geri vermesini istedi. Bir paket sigaraya masaya bırakan genç, koşar adımlarla marketten çıktı. Market sahibi ise, peşinden koşarak yakalamaya çalıştı. Kaçan öğrencinin diğer arkadaşı ise olan biteni sadece izlemekle yetindi. Tüm bu yaşananlar ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

O ANLAR KAMERADA
Görüntülerde, içeri giren iki öğrenci market sahibinden bir kutu kibrit istiyor. Market sahibi para kasasının altında bulunan kibritlerden bir kutu almak için eğiliyor. Öğrencilerden biri sigara reyonuna elini uzatarak sigara alıyor. Market sahibinin durumu fark etmesi üzerine bir paket sigarayı masaya atan genç, elindeki 2 paket sigara ile koşar adımlarla marketten çıkıyor. Market sahibi ise, peşinden koşarak kaçan genci yakalamaya çalışıyor. Kaçan gencin diğer arkadaşı ise olan biteni izlemekle yetiniyor.
(FOTOĞRAF)

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