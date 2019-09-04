HABER

Sultangazi'de silahla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 20:13 | Son Güncelleme

İş insanı, aracının önünü kesen şüpheli tarafından kurşunlanarak ağır yaralandı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de bir tekstilci, aracının önünü kesen şüpheli tarafından kurşunlanarak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Derviş Beyhan, 34 TP 5170 plakalı aracıyla Uğur Mumcu Caddesi'nde seyrederken, silahlı biri tarafından yolu kesildi.

Daha sonra saldırgan, araçtaki Beyhan'a ateş etmeye başladı. Beyhan saldırı sonucunda ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Beyhan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunurken, kaçan şüpheliyi yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

PARTNERReynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...Reynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...
SoloTürk ve Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kestiSoloTürk ve Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti
Sultangazi'de aracı durdurulan kişi silahlı saldırıda öldüSultangazi'de aracı durdurulan kişi silahlı saldırıda öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
silahlı sultangazi yaralama

En Çok Okunan Haberler

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Sen Anlat Karadeniz'in başrolü bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı

Sen Anlat Karadeniz'in başrolü bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

Hasan Seymen İYİ Parti'deki görevinden istifa etti!

Hasan Seymen İYİ Parti'deki görevinden istifa etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile telefonda görüştü

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni atama! İşte o isim

İBB'de yeni atama! İşte o isim

Son dakika: DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

20 günlük bebeğini öldürüp intihar etmişti! Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, taş çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.