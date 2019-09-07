Sultangazi'de silahlı kavga

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada Özcan B'nin öldürülmesi, 4 kişinin de yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 27 Ağustos'ta Battalgazi Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada mağdur aileden Özcan B. (36), Cihan B. (27), Abdülbaki K. (56), Zahir K. (36) ve Fesih T. (49) yaralandı. Yaralananlardan Özcan B. tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Mağdurlar ile şüphelilerin amca çocukları oldukları, 7 yıl önce iki ailenin çocukları arasında bir evlilik gerçekleştiği ancak uzun sürmediği, boşanan kadının başka biriyle evlenmesi üzerine ailelerin aralarında husumet bulunduğu belirlendi.

Polis, 28 Ağustos'ta olaya karışan Osman K'yi Ümraniye'de, diğer şüpheliler Mazlum B, Hikmet B, Zeki B, Siğbet B, Şahin B. ve Yusuf B'yi Kocaeli'nde yakaladı. Şüpheli Ali B. ise polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.

