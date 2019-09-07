HABER

Sultangazi'de silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 15:36 | Son Güncelleme

Aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada Özcan B'nin öldürülmesi, 4 kişinin de yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 27 Ağustos'ta Battalgazi Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada mağdur aileden Özcan B. (36), Cihan B. (27), Abdülbaki K. (56), Zahir K. (36) ve Fesih T. (49) yaralandı. Yaralananlardan Özcan B. tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Mağdurlar ile şüphelilerin amca çocukları oldukları, 7 yıl önce iki ailenin çocukları arasında bir evlilik gerçekleştiği ancak uzun sürmediği, boşanan kadının başka biriyle evlenmesi üzerine ailelerin aralarında husumet bulunduğu belirlendi.

Polis, 28 Ağustos'ta olaya karışan Osman K'yi Ümraniye'de, diğer şüpheliler Mazlum B, Hikmet B, Zeki B, Siğbet B, Şahin B. ve Yusuf B'yi Kocaeli'nde yakaladı. Şüpheli Ali B. ise polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.

Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...
Prof. Dr. Kumsar, Bozkurt depreminin raporunu açıkladıProf. Dr. Kumsar, Bozkurt depreminin raporunu açıkladı
TVHB Merkez Konseyi, logo karartma eylemini sonlandırdıTVHB Merkez Konseyi, logo karartma eylemini sonlandırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Cinayet Büro Amirliği sultangazi

En Çok Okunan Haberler

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri!

AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri!

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Dünyanın konuştuğu olayda yeni gelişme! Bu fotoğraf paylaşıldı

Dünyanın konuştuğu olayda yeni gelişme! Bu fotoğraf paylaşıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zırhlı araçlar ortak devriyeye hazır

Hareketlilik başladı! Zırhlı araçlar hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin en büyük kütüphanesinin 29 Ekim'de açılacağını duyurdu

Cumhurbaşkanı açıkladı! 29 Ekim'de açılacak

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den Mansur Yavaş'a tepki!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Son dakika: Mardin'de çıkan çatışmada İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mahkemenin kararı avukatı gözyaşlarına boğdu

Mahkemenin kararı avukatı ağlattı! Arkadaşı ise bayıldı

Feci kaza! kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

Korkunç kaza! Kafa kafaya girdiler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.