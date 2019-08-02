HABER

Sultangazi’de silahlı kavga: Vurulan şahsa ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 22:18 | Son Güncelleme

Sultangazi’de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Sultangazi’de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı şahsa ilk müdahaleyi sığındığı iş yerinde vatandaşlar yaptı.
Olay, Sultangazi 75. Yıl Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir büfenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büfenin önünde karşılaşan 2 şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine silahını çeken şüpheli şahıs, ismi öğrenilemeyen bir kişiyi 3 yerinden yaraladı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan şahıs, yaklaşık 20 metre ilerideki bir ayakkabı dükkanına sığındı. Kanaması olan yaralıya ilk müdahaleyi olay yerindeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı hastaneye kaldırıldı.

"Can havliyle gelip dükkanın içine girdi"
Yaralı bir şekilde dükkanına sığınan kişiye ilk yardımı yapan Bülent Sert, "Ayakkabı dükkanım var. Kahvenin önünde birisi vuruluyor. Can havliyle gelip dükkanın içine girdi. Müdahale ettik, daha sonra ambulans çağırdı arkadaşlar. Bilinci yerindeydi, kanaması vardı" dedi.
Öte yandan kaçan saldırganı yakalaması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...
Suriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyat
Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor (2)Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

SGK’ya borcu olanlar dikkat icralık olabilirsiniz

SGK’ya borcu olanlar dikkat icralık olabilirsiniz

İhanetin ardından! 'Yak bütün fotoğrafları'

İhanetin ardından! 'Yak bütün fotoğrafları'

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar

Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ankara'da vahşet! Öldürüp yakmışlar

Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Kayseri'de esrarengiz olay! İşte o fotoğraf

Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.