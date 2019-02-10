Sultangazi'de silahlı soygun

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de silahlı ve maskeli zanlı, bir marketten 8 bin lira alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir markete giden silahlı ve maskeli bir şüpheli önce çalışanları etkisiz hale getirdi.

Daha sonra marketten yaklaşık 8 bin lirayı alıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

