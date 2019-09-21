HABER

Sultangazi'de silahlı ve tornavidalı eşya taşıma kavgası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 20:45 | Son Güncelleme

  SULTANGAZİ'de akşam saatlerinde evini taşımak isteyen bir aile ile nakliye firması arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Sultangazi'de silahlı ve tornavidalı eşya taşıma kavgası: 2 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL,(DHA) SULTANGAZİ'de akşam saatlerinde evini taşımak isteyen bir aile ile nakliye firması arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bir süre sonra sözlü tartışma yerini silahlı ve tornavidalı kavgaya bıraktı. Yaşanan kavga sonrası bir kişi silahla diğer ise tornavida ile yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Olay Sultangazi, Cebeci Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2491. Sokakta oturan ve isimleri öğrenilemeyen bir aile evini taşımak için nakliye firmasıyla anlaştı. Evdeki eşyalar taşındığı sırada nakliye firması ile aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Her iki taraf arasında yaşanan sözlü tartışma yerini silah ve tornavidanın kullanıldığı kavgaya bıraktı. Yaşanan kavga sonrası isimleri öğrenilemeyen bir kişi silahla yaralanırken diğer bir kişi de tornavida ile yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği sokağı emniyet şeridi ile kapatarak çalışma yaptı. Sokakta bulunan eşyalarda parmak izi çalışması yapan polis ekipleri görgü tanıklarının da ifadesine başvurdu. Polisin çalışmasının ardında sokakta duran eşyalar tekrar eve taşındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

Sultangazi'de silahlı ve tornavidalı eşya taşıma kavgası: 2 yaralı

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılarEsenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar
5 yılda dünya turu yapıp Marmaris’e geri döndüler5 yılda dünya turu yapıp Marmaris’e geri döndüler
Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı! Binlercesi böyle bulunduKötü koku ihbarıyla ortaya çıktı! Binlercesi böyle bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ABD ziyareti öncesi Patriot ve F-35 açıklaması

Erdoğan ABD ziyareti öncesi Patriot ve F-35 açıklaması

İstanbul'daki katliamda dehşete düşüren ifadeler

İstanbul'daki katliamda dehşete düşüren ifadeler

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Son yolculuğuna yarın uğurlanacak!

Son yolculuğuna yarın uğurlanacak!

Başsavcılık'tan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması

Başsavcılık'tan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı! Binlercesi böyle bulundu

Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı! Binlercesi böyle bulundu

Meteoroloji'den karla karışık yağmur uyarısı!

Meteoroloji'den karla karışık yağmur uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli pikap aracını kullandı

İlk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandı!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK’ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi

PKK'ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması

Başsavcılık'tan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması

İstanbul'daki katliamda dehşete düşüren ifadeler

İstanbul'daki katliamda dehşete düşüren ifadeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.